Обстрелы Херсона: враг ударил по маршрутке с людьми

Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В частности, под ударом врага 30 октября в очередной раз оказался Херсон.

Днем 30 октября Россия снова атаковала Херсон с оккупированного левого берега. Под обстрел попала маршрутка.

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Известно о пострадавших

Враг ударил по Днепровскому району областного центра. Под обстрел попало маршрутное такси, принадлежащее коммунальному предприятию города.

По предварительному сообщению, ранения получили пять человек. 35-летнюю женщину госпитализировали. Она находится в тяжелом состоянии. Информация уточняется.

Враг накрывает огнем Херсонщину

В понедельник утром 30 октября начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко рассказал, какая ситуация в городе. Также глава ОВА Александр Прокудин проинформировал, что произошло в регионе за минувшие сутки. Около полуночи 30 октября захватчики с временно оккупированного левого берега обстреляли центральный район Херсона. Из-за этого были повреждены, в частности, многоэтажки. Один человек погиб, есть трое раненых.

Глава городской военной администрации уточнил, что в результате этого обстрела были ранены также мужчина 68 лет и женщина 36 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Вместе с тем важно, что было зафиксировано за минувшие сутки 42 прилета управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонской области. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах.