Выбило стекла и окна: во время ракетного удара по Киевской области пострадала пожарная часть

В результате атаки России на Киевщину пострадала пожарная часть. Взрывная волна выбила стекла, окна и частично повалила потолок.

Совершили ракетный обстрел оккупанты вечером 30 июня. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям констатировала, что пострадавших или погибших среди людей нет.

Смотрите также В Виннице начали производить полноприводные багги

Удар по зданию ГСЧС под Киевом

В здании, которое получило повреждения, базировалось пожарно-спасательное подразделение.

В момент удара спасатели находились в укрытии, никто не пострадал,

– отметили в ГСЧС.

Также пресс-служба ГСЧС опубликовала кадры, на которых видны последствия вражеского удара.

Последствия атаки на Киевскую область / Фото ГСЧС

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко добавляет, что в целом во время атаки по региону 30 июня пострадали три человека, в частности ребенок.

Пострадавших доставили в одну из местных больниц. Важно, что попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет.

Смотрите также В Оболонском районе Киева упали обломки ракеты: повреждена многоэтажка

Однако все же повреждены три частных дома, складское помещение, ряд административных зданий, а также 16 транспортных средств.