Оккупанты готовятся к очередным ночным налетам по Крыму: "Атэш" привел доказательства
Партизаны движения "Атеш" зафиксировали перемещение мобильных огневых групп российских военных во временно оккупированном Крыму. В частности, они зафиксировали такую группу в Симферополе.
Об этом партизанское движение "Атеш" сообщило утром 1 июня в телеграм-канале.
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Партизаны отследили перемещение огневых мобильных групп России в Крыму
Агенты "АТЕШ" ежедневно отслеживают перемещение мобильных огневых групп по Крыму. На этот раз мы зафиксировали одну из таких групп в Симферополе,
– говорится в сообщении.
По данным партизан, основной их задачей является сбивание украинских БПЛА.
"Атеш" фиксирует передвижение мобильных огневых групп России в Крыму: смотрите видео
"Рашисты еще не знают, но их техника выйдет из строя в самый неожиданный момент. Поэтому советуем каждому оккупанту начать думать о том, как быстрее покинуть территорию Украины. Выжить не удастся никому, кто вовремя вернется на родные болота", – добавили там.
Диверсия на важной железной дороге россиян в Ярославле: коротко
Во вторник, 25 мая, партизаны движения "Атеш" устроили диверсию на российской железной дороге в городе Ярославль.
Там отмечали, что Ярославль – важный логистический узел, используемый россиянами в военных целях.
Партизаны рассказали, что агент их движения уничтожил релейный шкаф на железной дороге в Ярославле, что повлекло неполадки в работе ближайшей железнодорожной станции "Полянки".
По их словам, подрыв релейного шкафа усложнил транспортировку продукции военного назначения для российских компаний:
- "Ярославский радиозавод",
- Рыбинский завод "Сатурн",
- конструкторское бюро "Луч" и других.