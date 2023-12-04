Внимательно следят за оккупантами: "Атеш" провел разведку в Бахчисарае и Севастополе

Украинские партизаны на временно оккупированных территориях продолжают следить за российской армией и проводить подрывную деятельность. Так, агенты "Атеш" провели разведку воинской части оккупантов в аннексированном Крыму.

Эта воинская часть расположена в городе Бахчисарай оккупированного полуострова. Кроме того, "Атеш" также обнаружил оккупантов в Севастополе.

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"Атеш" отработал в Бахчисарае

В движении сопротивления отметили, что их агент разведал ситуацию у одной из воинских частей в Бахчисарае. Так, несмотря на полузаброшенный вид, воинская часть функционирует и ею активно пользуются оккупанты.



"Атеш" обнаружил военную часть оккупантов в Бахчисарае / Фото из телеграм-канала "Атеш"

Нам известно, что на указанном объекте размещены большие складские помещения, в которых проходят загрузки армейских КамАЗов,

– подчеркнули партизаны.

Агенты "Атеш" также установили, что российские военнослужащие расквартированы по всему военному городку недалеко от части. Партизаны отметили, что не остановятся, дальше будут собирать информацию и будут готовиться к проведению диверсий.



"Атеш" показали, как выглядит воинская часть россиян в Бахчисарае / Фото из телеграм-канала "Атеш"

Партизаны побывали в военной части в Севастополе

Представители "Атеш" рассказали, что их агенты совершили вылазку в парк воинской части 13140 в Севастополе, где разместились военные 810 бригады морской пехоты оккупантов. Там партизанам удалось разведать военную технику и личный состав, несущий службу на контрольно-техническом пункте части.

"Теперь нам известно о 3 137 российских военных, которые служат в этой бригаде. Подавляющее большинство составляют мобилизованные, а контрактники – водители", – сказали в "Атеше".

"Атеш" побывал в военной части в Севастополе / Фото из телеграм-канала "Атеш"

Партизаны отметили, что их агенты уже пробрались в военные части в Крыму. Поэтому это начало конца для российских оккупационных сил на полуострове.

"Атеш" не дает покоя врагу в Крыму

Партизаны рассказали, что россияне во временно оккупированной Евпатории активно присоединяются к движению сопротивления. В частности, они передают важную информацию о размещении техники и стратегических объектов своей армии.

Агенты "Атеш" также проникли в штаб 810 бригады морской пехоты в Севастополе. Всю собранную информацию по этому военному объекту уже передали в СБУ.

До этого партизаны из "Атеша" показали, как россияне хоронят свои корабли в Севастополе. Пока они размещаются на Карантинной бухте, где их якобы не смогут атаковать.

"Атеш" призвал граждан во временно оккупированном Крыму присоединяться к рядам партизан. Для этого нужно написать координаторам сопротивления в телеграмме @Materyk_coordinator, @Crimean_coordinator, @RF_coordinator