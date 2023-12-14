"Зашли как домой": партизаны "Атеш" проникли в часть росгвардии в Москве

Движение сопротивления донимает россиян не только на оккупированных территориях. Украинские партизаны также активно действуют во вражеском тылу.

Так, агентам движения "Атеш" удалось совершить очередной успешный рейд по улицам столицы страны-агрессорки. На одной из них внимание партизан привлекла часть росгвардии.

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В логове врага

В "Атеше" говорят, что они смогли проникнуть в часть и снять несколько интересных материалов. Их уже передали Силам обороны Украины для изучения.

Партизаны указывают на то, что враг не способен обеспечить надежную защиту своих военных объектов. В частности, на опубликованных кадрах, видны нелепые попытки оккупантов принимать хоть какие-то защитные меры в виде патрулей по периметру части, но это лишь бесполезные шаги.

"Атеш" попал на территорию военного объекта в Москве / Фото "Атеш"

Никакие патрули не смогут уберечь воинские части от наших глаз и ушей. И если противнику не получается это делать в самой столице, то что уж говорить об оккупированных территориях,

– подчеркивают в "Атеш".

Движение сопротивления засняло часть росгвардии в столице страны-агрессорки: видео "Атеш"

Вылазки украинских партизан: что известно