"Зашли как домой": партизаны "Атеш" проникли в часть росгвардии в Москве
Источник:"Атеш"
Движение сопротивления донимает россиян не только на оккупированных территориях. Украинские партизаны также активно действуют во вражеском тылу.
Так, агентам движения "Атеш" удалось совершить очередной успешный рейд по улицам столицы страны-агрессорки. На одной из них внимание партизан привлекла часть росгвардии.
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В логове врага
В "Атеше" говорят, что они смогли проникнуть в часть и снять несколько интересных материалов. Их уже передали Силам обороны Украины для изучения.
Партизаны указывают на то, что враг не способен обеспечить надежную защиту своих военных объектов. В частности, на опубликованных кадрах, видны нелепые попытки оккупантов принимать хоть какие-то защитные меры в виде патрулей по периметру части, но это лишь бесполезные шаги.
"Атеш" попал на территорию военного объекта в Москве / Фото "Атеш"
Никакие патрули не смогут уберечь воинские части от наших глаз и ушей. И если противнику не получается это делать в самой столице, то что уж говорить об оккупированных территориях,
– подчеркивают в "Атеш".
Движение сопротивления засняло часть росгвардии в столице страны-агрессорки: видео "Атеш"
Вылазки украинских партизан: что известно
- Агенты "Атеш" провели разведку на территории военной базы россиян во временно оккупированной Феодосии. Здесь базируется 56-й десантно-штурмовой полк армии России. Партизаны собрали информацию о личном составе части, технике и вооружении.
- Представители движения сопротивления побывали также в военкомате российской Тулы. Теперь агенты "Атеш" в Тульском военкомате будут передавать свежие данные о враге.
- В Симферополе две "милые" девушки отравили более двух десятков оккупантов. Как рассказывают пропагандисты, две девушки пришли на КПП воинской части и представились местными жителями. Они сказали, что хотят поблагодарить российских солдат. Принесли семь бутылок водки и чуть-чуть закуски. Впоследствии выяснилось, что в пище и алкоголе были огромные дозы мышьяка, а в одной из бутылок – стрихнин. Однако это стало известно "немного" поздно, когда 24 оккупантов успели приобрести билеты на концерт Кобзона.