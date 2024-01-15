Пока караул был в телефонах: "Атеш" проник в воинскую часть россиян в Крыму
Украинские партизаны попали на территорию воинской части вооруженных сил России во временно оккупированной Феодосии в Крыму.
В "Атеше" говорят, что мобилизованные в этой воинской части сами подсказали, когда и где лучше провести фото и видеофиксацию.
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"Наши агенты успешно провели разведывательные действия на территории 18-го гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка", – сообщили в "Атеше".
Партизаны также заметили, что российский караул был занят, очевидно, очень важными делами, ведь пока агенты "Атеш" фотографировали и фиксировали все вокруг, те сидели в телефонах.Координаты воинской части ВС РФ в Феодосии – 45.050157, 35.383069.
Украинское подполье передало всю информацию, которую удалось получить, Вооруженным Силам Украины, а те используют ее при случае.
"Наше движение растет с каждым днем, как и скорая деоккупация украинской территории от России", — подчеркнули в "Атеше".
Деятельность "Атеш": последние новости
- У партизан уже есть множество успешных операций по выявлению баз врага на временно захваченном ими полуострове. Так что "хлопков" у врага будет становиться все больше.
- Так, агенты движения сопротивления 10 января показали тренировочный лагерь и личный состав российских оккупантов в поселке Черноморское временно оккупированного Крыма.
- А в конце декабря 2023 года сообщили, что агенты проникли на территорию 56 гвардейского десантно-штурмового полка российской армии.