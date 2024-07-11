У россиян проблема с личным составом: "Атеш" провел разведку в военном госпитале Севастополя
Источник:"Атеш"
Партизаны "Атеш" провели разведку из военного госпиталя во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму. Агент движения сопротивления узнал о потерях, которые имеют оккупанты на фронте.
Кроме того, "Атеш" также узнал о проблемах у российской армии с личным составом на линии боевого соприкосновения.
К теме Ежемесячно обучаются до 1000 оккупантов: "Атеш" разведал большую тренировочную базу на Луганщине
Что узнал "Атеш" в военном госпитале в Севастополе
Военнослужащий России сообщил агенту партизанского движения, что за неделю в госпиталь прибыло более 400 человек.
Тяжелых раненых принимают и разбрасывают гражданскими больницами, а остальных отправляют обратно в подразделения на "реабилитацию", на которой они вынуждены ходить на боевые задачи,
– рассказали в "Атеше".
Партизаны отметили, что врагу сильно не хватает личного состава из-за постоянных "мясных штурмов", которые устраивает командование вооруженных сил России.
"Атеш" провел разведку госпиталя в Севастополе / Фото "Атеша"
"Возмущение среди российских военных растет с каждым днем и они все больше задумываются о том, ради чего они воюют и почему к ним такое скотское отношение", – отметили в движении сопротивления.
К слову, "Атеш" также обнаружил, что российские захватчики каждый раз увеличивают количество оборонительных позиций вдоль побережья оккупированного Крыма. По словам партизан, россияне боятся высадки десанта на аннексированном украинском полуострове.