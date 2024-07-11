У россиян проблема с личным составом: "Атеш" провел разведку в военном госпитале Севастополя

Партизаны "Атеш" провели разведку из военного госпиталя во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму. Агент движения сопротивления узнал о потерях, которые имеют оккупанты на фронте.

Кроме того, "Атеш" также узнал о проблемах у российской армии с личным составом на линии боевого соприкосновения.

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Что узнал "Атеш" в военном госпитале в Севастополе

Военнослужащий России сообщил агенту партизанского движения, что за неделю в госпиталь прибыло более 400 человек.

Тяжелых раненых принимают и разбрасывают гражданскими больницами, а остальных отправляют обратно в подразделения на "реабилитацию", на которой они вынуждены ходить на боевые задачи,

– рассказали в "Атеше".

Партизаны отметили, что врагу сильно не хватает личного состава из-за постоянных "мясных штурмов", которые устраивает командование вооруженных сил России.

"Атеш" провел разведку госпиталя в Севастополе / Фото "Атеша"

"Возмущение среди российских военных растет с каждым днем и они все больше задумываются о том, ради чего они воюют и почему к ним такое скотское отношение", – отметили в движении сопротивления.

В "Атеше" обратились к военным, которые проживают на территории оккупированного Крыма, что пора действовать, чтобы сохранить жизнь себе и своим товарищам! Партизаны призвали связываться с их координатором прямо сейчас: @Ametham_atesh_ua

К слову, "Атеш" также обнаружил, что российские захватчики каждый раз увеличивают количество оборонительных позиций вдоль побережья оккупированного Крыма. По словам партизан, россияне боятся высадки десанта на аннексированном украинском полуострове.