Соединяет Донетчину и Ростов: агент "Атеш" провел мощную диверсию на железной дороге

9 июля 2024, 08:30
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"Атеш"

Партизаны совершили диверсию на железной дороге, соединяющей оккупированный Мариуполь и российский Ростов-на-Дону. Собственно, подожгли релейный шкаф.

Речь идет об участке железной дороги в районе населенного пункта Шахты Ростовской области. Соответствующее сообщение движение "Атеш" опубликовало во вторник утром, 9 июля.

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Диверсия на железной дороге в Ростовской области

Партизаны отмечают, что подожженный релейный шкаф расположен на железной дороге, что является одной из основных железнодорожных магистралей в регионе. Она связывает Россию и оккупированную Донецкую область Украины.

Магистраль активно используется для транспортировки военной техники и личного состава в зону боевых действий,
– говорится в сообщении "Атеш".

В то же время партизаны распространили координаты места в Ростовской области, где они совершили диверсию: 47.679981, 40.186874

Где именно агент "Атеш" взорвал релейный шкаф: смотрите на карте от Google maps

Как констатируют партизаны, они продолжают борьбу с оккупантами всеми возможными силами и средствами. "Атеш" обещает: количество диверсий с каждым днем будет расти.

Диверсия на железной дороге под городом Шахты: смотрите видео от "Атеш"

Обратите внимание! Также движение "Атеш" призывает россиян выбирать правильную сторону в этой войне. Присоединиться к партизанам можно по ссылке.

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Несколько недель назад партизаны показывали, как подожгли релейный шкаф на железной дороге вблизи Смоленска. Соответствующую колею российские оккупанты использовали для перевозки оружия.

Что такое релейный шкаф на железной дороге

Это специальный ящик с оборудованием для управления железнодорожным движением. Он содержит реле, которые помогают автоматически переключать сигналы, стрелки и другие устройства на пути. Это обеспечивает безопасность движения поездов, предотвращая аварии и столкновения. Релейный шкаф является ключевым элементом в организации движения поездов на железной дороге.
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак