Иран разрабатывает планы создания атомного оружия, – NYT

Секретная группа иранских ученых изучает более быстрый подход к разработке атомного оружия. Американская разведка смогла убедить чиновников США в этом.

Соответствующие разведданные собрали в последние месяцы администрации бывшего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что известно о намерениях Ирана

Сейчас вышеупомянутую информацию передали команде национальной безопасности президента Дональда Трампа. По словам американских чиновников, Иран "остается на ядерном пороге". Это произошло даже на фоне сигналов о том, что новый президент Ирана активно стремится к переговорам с администрацией Трампа.

Как отмечает газета, после выхода Трампа из ядерной сделки 2015 года (СВПД) страна возобновила производство урана и теперь имеет достаточно топлива для изготовления четырех или более бомб. Эта тема "почти наверняка" станет частью дискуссии между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Он прибыл в Вашингтон с визитом. В издании напомнят, что Нетаньяху на протяжении многих лет "ходил на грани приказа нанести удар по ядерным объектам Ирана". В то же время Дональд Трамп "не спешит вступать в прямой конфликт с Ираном и, похоже, открыт для переговоров" с Тегераном

Сразу после инаугурации в ответ на вопрос, поддержит ли он израильский удар по иранским объектам, президент США выразил надежду относительно того, что подобный вопрос можно будет решить. В свою очередь президент Ирана Масуд Пезешкиан неоднократно заявлял, что он также хотел бы договориться о новом соглашении.

К слову, незадолго до этого The Telegraph сообщило, что Иран разрабатывает ядерные ракеты с радиусом действия 3 тысячи километров. Соответствующие проекты исламскому режиму передала Северная Корея. Ракеты с такой дальностью позволят Ирану наносить ядерные удары вглубь Европы.