Відповідні розвіддані зібрали в останні місяці адміністрації колишнього президента США Джо Байдена. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Що відомо про наміри Ірану

Наразі вищезгадану інформацію передали команді національної безпеки президента Дональда Трампа. За словами американських чиновників, Іран "залишається на ядерному порозі". Це сталося навіть на тлі сигналів про те, що новий президент Ірану активно прагне до переговорів з адміністрацією Трампа.

Як зазначає газета, після виходу Трампа з ядерної угоди 2015 року (СВПД) країна відновила виробництво урану і тепер має достатньо палива для виготовлення чотирьох або більше бомб. Ця тема "майже напевно" стане частиною дискусії між Трампом і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Він прибув до Вашингтона з візитом. У виданні нагадають, що Нетаньягу впродовж багатьох років "ходив на межі наказу завдати удару по ядерних об'єктах Ірану". Водночас Дональд Трамп "не поспішає вступати в прямий конфлікт з Іраном і, схоже, відкритий для переговорів" з Тегераном

Відразу після інавгурації у відповідь на питання, чи підтримає він ізраїльський удар по іранських об'єктах, президент США висловив сподівання стосовно того, що подібне питання можна буде вирішити. Своєю чергою президент Ірану Масуд Пезешкіан неодноразово заявляв, що він також хотів би домовитися про нову угоду.

До слова, незадовго до цього The Telegraph повідомило, що Іран розробляє ядерні ракети з радіусом дії 3 тисячі кілометрів. Відповідні проєкти ісламському режиму передала Північна Корея. Ракети з такою дальністю дозволять Ірану завдавати ядерних ударів вглиб Європи.