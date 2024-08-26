ВСУ не получили гуманитарной помощи на более 170 миллионов гривен, – аудит

Министерство обороны и Государственная таможенная служба по результатам аудитов с марта по июль этого года подсчитали, что украинские военные не получили гуманитарной помощи на более 170 миллионов гривен.

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства. Там также указали, какие именно товары были задекларированы на границе, но в конце концов, которые не попали к военным.

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По данным Гостаможслужбы, таможенный контроль прошли для нужд военных:

424 транспортных средства;

476,23 тонны товаров различных наименований без указания стоимости;

6,2 тонны продуктов питания и пластиковых гранул.

Однако в ведомстве не подтвердили факт подтверждения товаров Вооруженными Силами.

Будет расследование

Отмечают, что Министерство обороны направило в правоохранительные органы соответствующие сообщения, чтобы оценить правомерность действий отдельных должностных лиц по признакам незаконного обогащения, присвоения имущества и злоупотребления служебным положением.

Сейчас продолжается расследование.