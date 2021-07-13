Арсен Аваков написал заявление об отставке, – СМИ

Арсен Аваков написал заявление об отставке с должности министра внутренних дел Украины. Верховная Рада может рассмотреть его увольнение уже в четверг, 15 июля.

Предварительно известно, что такую информацию предоставили источники СМИ. Ранее также неоднократно говорили о возможной отставке Авакова.

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Аваков написал заявление об отставке

Источники в СМИ сообщили, что Арсен Аваков написал заявление об отставке.

Выглядит так, что сегодня будет отставка министра Арсена Авакова и не только. И возможно голосование за это завтра или в четверг,

– написала в фейсбуке нардеп Елизавета Ясько.

Депутат Верховной Рады заявила, что, возможно, за отставку Авакова проголосуют даже раньше, чем перед этим сообщали СМИ. В частности, это может случиться 14 июля.

Стоит сказать, что перед этим издание "УНН" писало, согласно их источникам, Рада может рассмотреть отставку 15 июля.

В четверг Верховная Рада рассмотрит отставку министра МВД Арсена Авакова,

– сообщали источники.

Реакция Арсена Авакова

Издание "Новое время", ссылаясь на свои источники, сообщило, что МВД не комментируют информацию СМИ об отставке главы ведомства. Источник сообщил, что вскоре ожидается официальное заявление на сайте МВД.

Кстати, на сайте МВД сообщили, что Арсен Аваков все же подал в отставку.

Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел,

– заявил Арсен Аваков.

Арсен Аваков на посту главы МВД: коротко