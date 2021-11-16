Аваков заявил, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь могли сотрудничать с СБУ по делу Шеремета.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что фигуранты дела Шеремета Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь могли сотрудничать с СБУ. Несмотря на это, экс-министр не отрицает , что они могут быть непричастны к убийству белорусского журналиста, однако в этом должен разобраться суд.

По словам бывшего главы МВД, никаких дополнительных фактов, которые заставили бы сомневаться его в невиновности Кузьменко, Дугарь и Антоненко, пока нет. Об этом Арсен Аваков заявил в интервью.

Интересно Аваков заявил, что Украине нужен план на случай смерти Путина.

Исчезли записи видеокамер

Арсен Аваков заявил, что записи из 3 видеокамер с места взрыва автомобиля Шеремета, которые изымала СБУ, якобы исчезли. Тогдашний глава МВД обратился к главе СБУ Ивану Баканову, который затем якобы провел служебную проверку и заявил, что ничего не исчезло, поэтому обвинения Авакова, по его словам, безосновательны. Доказательств сотрудничества СБУ с Дугарь, Антоненко и Кузьменко у экс-министра нет.

Дело об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета Арсен Аваков назвал политическим процессом, в котором каждая из сторон отстаивает свои интересы.

Кроме того, Арсен Аваков назвал присутствие Яны Дугарь на совещаниях с главой Офиса Президента Андреем Ермаком и переписку с Владимиром Зеленским нонсенсом.

Общество обращает внимание не на то

Экс-глава МВД считает, что общество обращает внимание не на те события по делу Шеремета, а больше на происходящее вокруг расследование.

Общество узнает об этом только тогда, когда возле суда по делу Шеремета полиция избила какого-нибудь активиста или активист избил полицию,

– заявил Аваков.

По словам Авакова, следствие проверяет версию о белорусском следе по этому делу и даже нашло 2 свидетелей, которые дают свои показания. Однако доказательства, указывающие на вину Дугарь, Антоненко и Кузьменко, экс-глава МВД считает логичными, но не прямыми.

Относительно подозреваемых в убийстве белорусского журналиста Арсен Аваков предположил, что они могли быть исполнителями заказа и до конца не знать, кого они должны убить. Однако эту версию, по словам экс-министра, должно проверить следствие и открыть новое дело против заказчиков убийства. Но пока суд не вынес приговор, Яна Дугарь, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко остаются подозреваемыми.

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