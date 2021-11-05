Авакова очень активно пытаются вернуть в политику, – Устинова
Источник:24 канал
Бывший глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков все активнее появляется на публике. Это может быть знаком, что он возвращается в политику.
Ведь он участвует в ряде популярных передач. Об этом в эфире 24 канала сказала народный депутат из группы "Справедливость" Александра Устинова.
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По ее словам, особенно бывшего министра внутренних дел поддерживают телеканалы Рината Ахметова.
С того, что я вижу, Арсена Борисовича сейчас очень активно пытаются вернуть в политику. Он становится активным участником рейтинговых политических шоу,
– отметила Устинова.
Она считает, что в скором времени может строиться новая коалиция. В нее войдут старые политики из прошлых каденций.
"Арсен Борисович (Аваков – 24 канал) будет занимать там достаточно ведущее место", – отметила Устинова.Кстати говоря! В начале октября Аваков сам анонсировал свое возвращение.
Возвращение Авакова в политику: что известно
- Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков дал 4 ноября первое интервью после отставки.
- В нем он назвал причины своей отставки, заявив – говорил то, что нравилось не всем.
- Также он сказал, что Совет нацбезопасности и обороны якобы вводит санкции за 5 минут без доказательств.
- На такое заявление отреагировала Александра Устинова. Она заявила, что Аваков соврал.
Устинова рассказала о возвращении Авакова: смотрите видео