Это не в последний раз: капитан запаса ВМС объяснил, почему в России участились аварии кораблей

Российские корабли потихоньку идут на дно. В течение последних двух недель у россиян произошло сразу несколько неприятных инцидентов с судами.

Ведь руководство России заигралось в игры по восстановлению своей империи и вместо того, чтобы вкладывать в государство, тратит фактически все свои доходы на ведение войны. Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко назвал 24 Каналу причину частых аварий с российскими судами.

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Какая причина аварии танкеров

Возле Керчи 15 декабря произошло кораблекрушение сразу двух российских танкеров типа "Волгонефть". Речь идет о танкерах "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Волны разрубили пополам первый танкер, который, собственно, и затонул, а другой – серьезно повредили.

Это советская халатность. Когда пренебрегают базовыми нормами безопасности и правил обращения с техникой,

– отметил Рыженко.

Обоим танкерам типа "Волгонефть" более 50 лет. Они уже отработали свой срок службы, но россиянам их просто нечем заменить. В то же время вместо того, чтобы построить себе новые суда, россияне сейчас строят ледоколы на 70 тысяч тонн, чтобы кого-то поразить и взять под контроль Северный морской путь.

Не могут ни технологически, ни я так понимаю, им не хватает ресурсов,

– отметил капитан 1 ранга запаса ВМС Украины.

До аннексии Крыма и полномасштабного вторжения россияне как-то покупали критические запчасти из-за рубежа и что-то производили. Однако там фактически ничего российского, кроме корпуса, не было. Кстати, частично так было и по военным кораблям.

Сейчас у россиян нет возможности закупать запчасти, поэтому они используют этот старый хлам. К тому же еще и нарушают правила использования, которые были написаны более 50 лет назад.

"Им говорят, что такое судно не может выходить в море при высоте волны более 2,5 метров и мощности воздуха более 17 метров в секунду. Однако они выходят при параметрах в полтора раза больше", – сказал Рыженко.

Важно! Авария российских танкеров в Керченском проливе вызвала значительные экологические последствия, мазут постепенно распространяется в восточном направлении в открытую часть Черного моря.

Что произошло с судами Sparta и Ursa Major

Главное управление разведки 23 декабря сообщило, что грузовое судно Sparta, которое Россия отправила для эвакуации своего вооружения и техники из Сирии, потерпело бедствие возле Португалии. У него вышла из строя топливная трубка главного двигателя.

По моим данным, оккупанты отремонтировали это судно и оно сейчас следует через Средиземное море в порт "Александрия" в Египте,

– отметил капитан 1 ранга запаса ВМС Украины.

Ursa Major – это второе российское судно, которое затонуло на днях. Оно перевозило крышки для российского ледокола "Лидер", водоизмещение которого составляет 70 тысяч тонн. Кроме того, есть информация, что на этом судне россияне планировали зайти в Тарту, загрузить свое имущество и привезти его на Дальний Восток.

"Здесь скорее какая-то совокупность обстоятельств, потому что я не знаю ни одного случая, когда даже на очень старом судне из-за отказа дизельного двигателя произошел бы взрыв и судно практически мгновенно затонуло", – добавил Рыженко.