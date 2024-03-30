Есть пострадавшие: в Австрии болгарский круизный лайнер врезался в бетонную стену на Дунае

В ночь на 30 марта болгарский круизный лайнер врезался в бетонную стену шлюза на севере Австрии. Это произошло на реке Дунай в городе Ашах-ан-дер-Донау.

Представитель полиции города Эфердинг сообщил, что на борту лайнера находилось около 160 пассажиров, которые направлялись из Баварии в Германии в австрийский город Линц.

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В результате аварии семнадцать человек получили травмы различной степени тяжести, 11 из них пришлось доставить в больницу. Пока неизвестно, какие травмы получили пассажиры судна, и в каком состоянии они находятся.

Местные СМИ сообщили, что еще шесть человек получили легкие повреждения в результате аварии и не нуждаются в лечении.

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