Есть пострадавшие: в Австрии болгарский круизный лайнер врезался в бетонную стену на Дунае
Источник:Reuters
В ночь на 30 марта болгарский круизный лайнер врезался в бетонную стену шлюза на севере Австрии. Это произошло на реке Дунай в городе Ашах-ан-дер-Донау.
Представитель полиции города Эфердинг сообщил, что на борту лайнера находилось около 160 пассажиров, которые направлялись из Баварии в Германии в австрийский город Линц.
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В результате аварии семнадцать человек получили травмы различной степени тяжести, 11 из них пришлось доставить в больницу. Пока неизвестно, какие травмы получили пассажиры судна, и в каком состоянии они находятся.
Местные СМИ сообщили, что еще шесть человек получили легкие повреждения в результате аварии и не нуждаются в лечении.
Другие аварии с участием судов: что известно
- Ночью 26 марта большое судно врезалось в мост в Балтиморе в США. Вследствие этого объект рухнул в реку, а власти объявили это "событием с большим количеством жертв". По данным отслеживания судов, в мост врезался контейнеровоз Dali под сингапурским флагом. Судно длиной 300 метров направлялось в Коломбо на Шри-Ланке.
- 2 марта судно "теневого флота" России попало в аварию у берегов Дании. Тогда Танкер Andromeda Star столкнулся с другим судном. Судно должно было отгрузить российскую нефть марки "Юралс" 4 марта в порту Приморск. Вместо этого танкер 17 марта стал на ремонт в одном из портов Дании.
- 13 июня 2023 года у берегов Греции произошла крупнейшая кораблекрушение за год. Судно, на котором находились несколько сотен мигрантов, преимущественно из Афганистана и Пакистана, направлялось из Ливии в Италию. Из-за непогоды оно перевернулось возле южного Пелопоннеса. Лодку впервые заметили в 50 милях от берега, туда сразу же отправился вертолет, управляемый работниками пограничного агентства ЕС. Известно о по меньшей мере 78 погибших, еще десятки людей считаются пропавшими без вести.