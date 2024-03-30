Речник поліції міста Ефердінг повідомив, що на борту лайнера перебувало близько 160 пасажирів, які прямували з Баварії в Німеччині до австрійського міста Лінц.
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Внаслідок аварії сімнадцять осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, 11 із них довелося доставити до лікарні і судно змогло продовжити рух після аварії. Наразі невідомо, які травми отримали пасажири судна, і в якому стані вони перебувають.
Місцеві ЗМІ повідомили, що ще шестеро осіб отримали легкі ушкодження внаслідок аварії та не потребують лікування.
Інші аварії за участі суден: що відомо
- Вночі 26 березня велике судно врізалося у міст в Балтиморі в США. Внаслідок цього об'єкт завалився в річку, а влада оголосила це "подією з великою кількістю жертв". За даними відстеження суден, у міст врізався контейнеровоз Dali під сінгапурським прапором. Судно завдовжки 300 метрів прямувало до Коломбо на Шрі-Ланці.
- 2 березня судно "тіньового флоту" Росії потрапило в аварію біля берегів Данії. Тоді Танкер Andromeda Star зіткнувся із іншим судном. Судно мало відвантажити російську нафту марки "Юралс" 4 березня у порту Приморськ. Натомість танкер 17 березня став на ремонт у одному із портів Данії.
- 13 червня 2023 року біля берегів Греції сталася найбільша корабельна аварія за рік. Судно, на якому перебували кілька сотень мігрантів, переважно з Афганістану та Пакистану, прямувало з Лівії до Італії. Через негоду воно перекинулося біля південного Пелопоннесу. Човен вперше помітили за 50 миль від берега, туди відразу ж відправився гелікоптер, керований працівниками прикордонного агентства ЄС. Відомо про щонайменше 78 загиблих, ще десятки людей вважають зниклими безвісти.