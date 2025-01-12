Возле польско-немецкой границы перевернулся автобус: есть погибшие, много раненых

В субботу, 11 января, вблизи польско-немецкой границы произошла авария с участием рейсового автобуса. Туристический автобус компании Flixbus перевернулся во время заезда на автомагистраль. В результате ДТП есть погибшие и травмированные.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на польское издание RMF24. Трагическая авария произошла на автомагистрали А11 в Германии.

Смотрите также В Германии грузовик вызвал ряд аварий: полсотни поврежденных авто, 26 человек пострадало 26 человек пострадали

Автобус перевернулся во время движения

Авария произошла около 15:00. Автобус компании Flixbus направлялся из Берлина в Щецин. Во время заезда на стоянку водитель не справился с управлением и автобус перевернулся.

Известно, что в результате этого погибли два человека. В СМИ сообщили, что погибшими являются 29-летняя женщина, вероятно, из одной из восточноевропейских стран, и 48-летний мужчина из Германии.

Также 11 человек получили ранения, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Всего же, по информации представительницы компании Flixbus Юлии Гжегорчик, в автобусе ехали 13 пассажиров и водитель.

В немецкой полиции отметили, что автобусом, вероятно, управляла полька, которая ехала "с ненадлежащей скоростью во время сильного снегопада". Правоохранители установили, что автобус врезался в энергопоглощающие барьеры. От удара автомобиль перевернулся.

Вблизи польско-немецкой границы перевернулся автобус / Фото RMF24

ДТП в Европе: последние новости

11 января в Страсбурге на вокзале столкнулись два трамвая из-за ошибки в переключении путей. Известно, что пострадали по меньшей мере 30 человек. Один из трамваев сошел с рельсов, вероятно, из-за столкновения с другим.