Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на польське видання RMF24. Трагічна аварія сталася на автомагістралі А11 у Німеччині.

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Автобус перекинувся під час руху

Аварія сталася близько 15:00. Автобус компанії Flixbus прямував з Берліна в Щецин. Під час заїзду на стоянку водій не впорався з керуванням і автобус перекинувся.

Відомо, що внаслідок цього загинули двоє людей. У ЗМІ повідомили, що загиблими є 29-річна жінка, ймовірно, з однієї зі східноєвропейських країн, і 48-річний чоловік з Німеччини.

Також 11 людей отримали поранення, четверо з яких перебувають у важкому стані. Усього ж, за інформацією представниці компанії Flixbus Юлії Гжегорчик, в автобусі їхали 13 пасажирів і водій.

У німецькій поліції зазначили, що автобусом, ймовірно, керувала полька, яка їхала "з неналежною швидкістю під час сильного снігопаду". Правоохоронці встановили, що автобус врізався в енергопоглинаючі бар'єри. Від удару автомобіль перекинувся.

Поблизу польсько-німецького кордону перекинувся автобус / Фото RMF24

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