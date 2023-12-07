На Харьковщине столкнулись легковушка, микроавтобус и грузовик: 6 человек погибли

В Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Собственно, столкнулись сразу три транспортных средства: легковое авто, микроавтобус и автомобиль.

В четверг утром, 7 декабря, об этой аварии сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Там уточнили, что произошло ДТП в районе села Новопавловка Изюмского района. К сожалению, погибли 6 человек.

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Столкновение легковушки, грузовика и микроавтобуса

Известно, что спасатели с помощью специального инструмента вырезали из разбитых автомобилей пострадавших и тела погибших. Все 5 травмированных госпитализированы в больницы.

В результате ДТП погибли 6 человек, еще 5 были травмированы. Возле Новопавловки Изюмского района столкнулись сразу 3 автомобиля: легковушка, микроавтобус и грузовик,

– говорится в источнике.

В ГСЧС отмечают: все обстоятельства аварии устанавливают правоохранительные органы. Поэтому, очевидно, не стоит делать преждевременных выводов по поводу виновника ДТП – вскоре все станет известно.



В Харьковской области произошла смертельная авария / Фото ГСЧС



В Изюмском районе Харьковской области столкнулся грузовик, легковушка и микроавтобус / Фото ГСЧС

Дорожно-транспортные происшествия: недавнее