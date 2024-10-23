Во Львове женщина с ребенком попали под трамвай
Источник:Львовский городской совет
Во Львове случилось жуткое дорожно-транспортное происшествие. Под один из местных трамваев попала женщина, вместе с ней был ребенок.
Инцидент произошел сегодня, 23 октября. Об этом сообщил Львовский городской совет.
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Женщина с ребенком попали под трамвай во Львове
Сегодня, 23 октября, в 18:05 ч на ул. Княгини Ольги на перекрестке с ул. Бойчука, трамвай №3 совершил столкновение с женщиной, переходившей пешеходный переход,
– говорится в сообщении городского совета.
Вместе с пострадавшей был ребенок, по предварительной информации, внук. Ребенок, к счастью, не пострадал. На место происшествия вызвали скорую и патрульную полицию. Женщину в бессознательном состоянии забрала карета скорой помощи.
Во Львовском городском совете добавили, что по состоянию на сейчас все детали дорожно-транспортного происшествия выясняют.
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