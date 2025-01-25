Авария произошла в субботу, 25 января, в сети показали видео. Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на пресс-секретаря районной полиции Елену Беетреу, передает 24 Канал.

Смотрите также Автобус с российскими туристами столкнулся с цементовозом в Шри-Ланке

Что известно о ДТП в Молдове

Сначала об инциденте, как пишет издание сообщила пассажирка автобуса. По ее словам, водитель заснул за рулем и не справился с управлением, из-за чего автобус съехал с проезжей части. В результате этого пострадали два человека – мужчина и женщина.

По предварительной информации, водитель 1956 года рождения, который управлял автобусом маршрута "Киев-Кишинев", ехавший из Бельц в Кишинев, при неизвестных обстоятельствах потерял контроль над управлением. Автобус съехал с проезжей части,

– говорит пресс-секретарь.

Согласно обнародованной информации, транспортное средство врезалось в металлическое ограждение и дорожный знак, а затем съехал с дороги. Пострадавших доставили в Оргеевскую районную больницу для оказания помощи. Продолжается расследование инцидента.

Автобус съехал с дороги в Молдове: смотрите видео

Отмечается, что водителя автобуса проверили на содержание алкоголя, однако его не обнаружили, мужчина был трезвым. Более подробной информации пока не указано.

Напомним, недавно в Венгрии погибла гражданка Украины и ее 3-летняя дочь в результате дорожно-транспортного происшествия. Ее и ребенка сбил автомобиль, когда они направлялись в детский сад. В семье остались муж и 12-летняя дочь.