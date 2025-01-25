Аварія сталася у суботу, 25 січня, у мережі показали відео. Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на речницю районної поліції Елену Беетреу, передає 24 Канал.

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Що відомо про ДТП у Молдові

Спершу про інцидент, як пише видання повідомила пасажирка автобуса. За її словами, водій заснув за кермом і не впорався з керуванням, через що автобус з'їхав із проїжджої частини. Внаслідок цього постраждали двоє осіб – чоловік та жінка.

За попередньою інформацією, водій 1956 року народження, який керував автобусом маршруту "Київ-Кишинів", що їхав із Бєльц до Кишинева, за невідомих обставин втратив контроль над керуванням. Автобус з'їхав із проїжджої частини,

– каже речниця.

Згідно з оприлюдненою інформацією, транспортний засіб врізався в металеву огорожу і дорожній знак, а потім з'їхав з дороги. Постраждалих доправили в Оргеївську районну лікарню для надання допомоги. Триває розслідування інциденту.

Автобув з'їхав з дороги у Молдові: дивіться відео

Зазначається, що водія автобуса перевірили на вміст алкоголю, проте його не виявили, чоловік був тверезим. Більш детальної інформації наразі не вказано.

Нагадаємо, нещодавно в Угорщині загинула громадянка України та її 3-річна донька внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Її та дитину збив автомобіль, коли вони прямували до дитячого садочка. У сім’ї залишилися чоловік і 12-річна донька.