Более 13 часов на глубине 1300 метров: в Кривом Роге из-под земли спасли 135 шахтеров

В Криворожье произошло аварийное отключение света. В результате этого заблокированными под землей оказались более сотни горняков.

Авария произошла на одной из подстанций в подземных выработках шахты одного из горнодобывающих предприятий Кривого Рога. На глубине более 1300 метров оказались заблокированными 135 шахтеров, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Спасение из-под земли

По состоянию на вечер 22 января аварию удалось ликвидировать.

Спасение шахтеров требовало применения сложной технологии создания искусственной нагрузки шахтной клети, которая позволила безопасно поднять людей на поверхность. Спасательные работы завершены. Все 135 шахтеров вернулись домой целыми и невредимыми,

– говорится в заявлении ГСЧС.

По данным местных СМИ, горняки находились под землей более 13 часов.

Горняков спасли из-под земли / Фото ГСЧС

Как происходила спасательная операция: смотрите видео

Напомним, что летом 2024 года трагедия произошла на шахте "Возрождение" в Червоноградском районе Львовской области. Там обвалился грунт на глубине более 500 метров, что привело к необратимым последствиям. Тогда погибли 37-летний Андрей Кончук и 36-летний Владимир Макогин. У них остались жены и маленькие дети.