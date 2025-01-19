В Соломенском районе Киева более 400 домов без тепла: что произошло

В Соломенском районе Киева из-за повреждения теплосети более 400 жилых домов остались без тепла. Для обеспечения теплом двух больниц развернуты мобильные котельные.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на КГГА. По информации КП "Киевтеплоэнерго", поврежден трубопровод диаметром 450 миллиметров, что стало причиной аварии.

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Теплосеть в Соломенке вышла из строя

Специалисты предприятия уже начали работы по откачке воды из тепловой камеры, и сейчас планируют завершить все ремонтные работы в течение суток.

Из-за отсутствия тепла в жилых домах особенно важно обеспечить надлежащие условия для медицинских учреждений. Для этого в обеих больницах района – Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова и Дорожной клинической больнице №2 – развернуты мобильные котельные.

Эти меры позволят поддерживать необходимую температуру для сохранения комфортных условий для пациентов и медицинского персонала.

В КП "Киевтеплоэнерго" уверяют, что делают все возможное для оперативного устранения проблемы и возвращения тепла в дома жителей Соломенского района.