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24 Канал Новости Украины Одесса без воды: произошла масштабная авария на водопроводе
13 июня, 09:01
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Одесса без воды: произошла масштабная авария на водопроводе

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • 12 июня в Одессе произошла масштабная авария на водопроводе, из-за чего город остался без водоснабжения.
  • Ремонтные работы будут продолжаться до 22:00.

Утром 12 июня в Одессе произошла масштабная авария на магистральном водопроводе. Повреждение произошло в труднодоступном месте, что затрудняет проведение ремонтно-восстановительных работ. Город остался без водоснабжения.

В Инфоксводоканале сообщили, что авария произошла в поле за пределами городской застройки. Также отмечалось, что на месте повреждения уже большое озеро, которое продолжает увеличиваться, и грязь по пояс. Поэтому бригады и техника не могут полноценно раскопать трубу, передает 24 Канал.

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Когда в Одессе будет вода

По состоянию на 16:00 12 июня без водоснабжения оставались:

  • Приморский район;
  • Киевский район;
  • часть Хаджибейского района;
  • поселка Лиманка, Красный хутор, жилые массивы "Радужный", "Совиньон 1-5", "Черноморка" и ЖКП "Таирово".

Утром 13 июня в Инфоксводоканале заявили, что специалисты всю ночь работали над ликвидацией аварии. Впрочем, ситуация там очень сложная.

Поле, размытый грунт и грязь. Для того, чтобы добраться проблемного участка и начать восстановительные работы пришлось почти сутки строить подъездные пути и площадку для работы тяжелой техники,
– рассказали в водоканале.

Ожидается, что восстановительные работы продлятся до 22:00.

Одесса без воды / Фото Инфоксводоканал

 

Где в Одессе можно набрать воду

В связи отсутствия централизованного водоснабжения 13 июня, автоцистерны с технической водой дежурят с 07:00 по следующим адресам:

  • Педагогическая, 46а
  • Французский бульвар, 12/3
  • Большая Арнаутская, 83
  • Маразлиевская, 1а
  • Большая Арнаутская, 6
  • Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 41
  • Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 50
  • Космонавтов, 68
  • Ак. Филатова, 54 / Ивана и Юрия Лип
  • Богдана Хмельницкого / угол Мясоедовской
  • Степная / угол Прохоровской
  • Варненская, 10
  • Ак. Королева, 85а / 85б
  • Шишкина, 60а
  • Небесной Сотни, 85
  • Варненская, 15
  • Небесной Сотни, 4
  • Семена Палия, 108
  • Десантный бульвар, 14
  • Князя Владимира Великого / 28-й Бригады

Бюветы с питьевой водой работают с 6:00 утра.