Одесса без воды: произошла масштабная авария на водопроводе

Утром 12 июня в Одессе произошла масштабная авария на магистральном водопроводе. Повреждение произошло в труднодоступном месте, что затрудняет проведение ремонтно-восстановительных работ. Город остался без водоснабжения.

В Инфоксводоканале сообщили, что авария произошла в поле за пределами городской застройки. Также отмечалось, что на месте повреждения уже большое озеро, которое продолжает увеличиваться, и грязь по пояс. Поэтому бригады и техника не могут полноценно раскопать трубу, передает 24 Канал.

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Когда в Одессе будет вода

По состоянию на 16:00 12 июня без водоснабжения оставались:

Приморский район;

Киевский район;

часть Хаджибейского района;

поселка Лиманка, Красный хутор, жилые массивы "Радужный", "Совиньон 1-5", "Черноморка" и ЖКП "Таирово".

Утром 13 июня в Инфоксводоканале заявили, что специалисты всю ночь работали над ликвидацией аварии. Впрочем, ситуация там очень сложная.

Поле, размытый грунт и грязь. Для того, чтобы добраться проблемного участка и начать восстановительные работы пришлось почти сутки строить подъездные пути и площадку для работы тяжелой техники,

– рассказали в водоканале.

Ожидается, что восстановительные работы продлятся до 22:00.

Одесса без воды / Фото Инфоксводоканал

Где в Одессе можно набрать воду

В связи отсутствия централизованного водоснабжения 13 июня, автоцистерны с технической водой дежурят с 07:00 по следующим адресам:

Педагогическая, 46а

Французский бульвар, 12/3

Большая Арнаутская, 83

Маразлиевская, 1а

Большая Арнаутская, 6

Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 41

Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 50

Космонавтов, 68

Ак. Филатова, 54 / Ивана и Юрия Лип

Богдана Хмельницкого / угол Мясоедовской

Степная / угол Прохоровской

Варненская, 10

Ак. Королева, 85а / 85б

Шишкина, 60а

Небесной Сотни, 85

Варненская, 15

Небесной Сотни, 4

Семена Палия, 108

Десантный бульвар, 14

Князя Владимира Великого / 28-й Бригады

Бюветы с питьевой водой работают с 6:00 утра.