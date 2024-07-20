У курицы вырастет третья голова, – Свитан о последствиях аварии на Ростовской АЭС

В российских пабликах 19 июля появилась информация о том, что на Ростовской АЭС якобы произошел аварийный сброс радиоактивной воды, который не удалось локализовать. Также сообщалось, что радиационное облако движется вглубь России.

Летчик-инструктор, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что в случае аварии на Ростовской АЭС воздушные массы будут двигаться вглубь территории России. Это является определенным ограничителем для россиян по использованию в частности ядерного оружия.

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Последствия могут увеличиваться

Хотя российские власти не подтверждают информацию об аварии, однако отключение большого количества потребителей от Ростовской АЭС просто так не произошло. Там может быть реальная проблема, которая вероятно приведет к очень серьезным последствиям.

Относительно подтверждения российскими властями аварии на Ростовской АЭС, то оно будет только тогда, когда, у двуглавой курицы, изображенной на их гербе, вырастет третья голова,

– предположил военный эксперт.

В то же время российские власти могли бы обвинить в аварии Украину, однако Кремль боится акцентировать на этой теме. Сейчас еще не понятно, какой масштаб проблемы существует на Ростовской АЭС. Последствия аварии могут увеличиваться, и тогда уже будет не до "украинского следа".

Россиянам возможно придется переселять целую Ростовскую область и Краснодарский край. Это уже спровоцирует проблему с Северным Кавказом. Авария на Ростовской АЭС может иметь катастрофические последствия для приграничья с Украиной – это пять российских областей. На их территории расположены несколько АЭС, и там может случиться все что угодно, ведь рядом идут боевые действия,

– отметил Роман Свитан.

Поэтому, по его словам, у россиян в будущем могут быть определенные проблемы, которые будут давить на военно-политическое руководство России.

Напомним, в ГУР отметили, что внимательно следят за информацией о возможной аварии на Ростовской АЭС, и проверяют ее. Однако эти данные нужно "делить на несколько порядков". Также известно, что Россия является закрытым государством и может замалчивать информацию о техногенных проблемах.