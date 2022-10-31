Во Львовской области произошла авария на шахте: под завалами оказался шахтер
На одной из шахт Львовщины вечером 31 октября произошел обвал породы. В результате завален шахтер.
На Львовщине произошла авария на шахте
Инцидент произошел на ГП "Львовуголь" ОП Шахта "Возрождение". Об этом 24 каналу стало известно из собственных источников.
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В 18:53 на ГП "Львовуголь" ОП Шахта "Возрождение" произошло обрушение. Завален один шахтер,
– говорится в сообщении.
В настоящее время подробной информации о самой аварии и состоянии находящегося под землей горняка нет. Надеемся, что шахтера удастся счастливо вытащить из-под земли и что его здоровью ничего не будет угрожать.
Ранее на Львовщине погиб горняк в результате аварии на шахте
Авария произошла 17 декабря 2021 года на шахте "Надежда" в городе Сосновка, что неподалеку от Червонограда Львовской области. Приблизительно в 18:00 там произошел обвал породы. В результате погиб 35-летний горняк.
Обрушение произошло на глубине в 500 метров в 164 бортовом штреке. Тогда на месте работали два отделения горноспасательной службы. Под завалами оказался шахтер 1986 года рождения. К сожалению, спасти мужчину так и не удалось.
Медики подземного медицинского пункта оказали ему помощь, но по дороге на поверхность горняк умер.
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