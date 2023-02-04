Свет быстро не восстановят, – Кабмин принял важные решения из-за ситуации в Одессе

Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на критическую ситуацию со светом в Одессе. Шмыгаль 4 февраля провел внеочередное заседание правительства.

Шмыгаль поручил образовать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики при участии исполняющего обязанности главы МВД, глав ГСЧС и ОВА, руководителя Укрэнерго, представителей Мининфраструктуры и других министерств и ведомств.

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В Одессу везут мощные генераторы и обратились за помощью к Турции

Шмыгаль отметил, что на данный момент основная цель – это питать критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения.

Кроме того, премьер сообщил, что поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго.

Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США. Дал также задачу МИД обратиться к Турции за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций,

– отметил Шмыгаль.

В Одессе произошла технологическая авария

Шмыгаль сообщил, что 4 февраля в Одесской области произошла технологическая авария на одной из высоковольтных подстанций. По его словам, подстанция была неоднократно повреждена в результате российских атак.

В результате в Одессе и прилегающих районах применены аварийные отключения.

"Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро возобновить энергопитание – в частности, критической инфраструктуры – невозможно", – сообщил глава правительства.

Премьер подчеркнул, что в Одессе круглосуточно должны работать все "Пункты несокрушимости". Кроме того, для координации работы в город отправились министр энергетики и руководитель Укрэнерго.

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