В Defense Express не верят в перебазирование Су-34 в Северной Осетии

Эксперты сомневаются, что самолет осуществлял перебазирование. Они указывают на несовпадения между официальной версией и данными профильных телеграм-каналов.

О катастрофе Су-34 в горах стало известно 11 июня. Вражеское минобороны признало потерю.

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Почему авария Су-34 странная

По данным из открытых источников, российский Су-34 неудачно "приземлился" неподалеку от села Горный Дзуарикау (неподалеку от Грузии и в более 600 километрах от границы с Украиной, еще больше – от линии фронта) – местные слышали взрыв ночью, по их словам, самолет разбился о скалу,

– приводят данные в материале.

Официально было заявлено, что Су-34 упал во время выполнения учебно-тренировочного полета. Катастрофу предварительно объяснили технической неисправностью, но это весь скупой комментарий россиян. Больше деталей пока нет.

В то же время известный блогер-пропагандист, специализирующийся на авиации, заявил, что Су-34 потерпел катастрофу "при перебазировании на другой аэродром в горах Северной Осетии". То есть его версия противоречит официальной версии об учебно-тренировочном полете.

В Defense Express подчеркнули: Су-34 летел из Моздока, но не понятно, куда именно. Он разбился в горах в нескольких десятках километров от Грузии, а рядом нет никаких военных аэродромов. Если же предположить, что он направлялся в Сирию, то этот маршрут тоже кажется странным.

Вопрос, что Су-34 ночью делал вблизи Горного Дзуарикау, остается открытым,

– сказано в статье.

А еще журналисты Defense Express обратили внимание, что россияне несли небоевые потери Су-34 по меньшей мере трижды.

"Например, в сентябре 2023 также из-за "технической неисправности" экипаж не смог выпустить одну из стоек шасси, в результате чего был вынужден катапультироваться. Еще один Су-34 потерпел авиакатастрофу в феврале 2023 года, и также стоит вспомнить эпизод за октябрь 2022 года, когда Су-34 врезался в жилой дом в Ейске", – перечислили они.

Что известно об авиакатастрофе Су-34 над Северной Осетией

Экипаж самолета не выжил, оба пилота погибли. Есть видео падения. Местные говорят, что судно разбилось о скалу.

Авиаэксперты говорят, что могла быть ошибка экипажа, возможно, плохое обслуживание. А вообще предполагают, что россияне могли испугаться атаки беспилотниками и действительно перебазировать часть самолетов.