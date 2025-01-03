Мазут с затонувших российских танкеров "Волгонефти" уже достиг берегов Крыма

В Севастополе сегодня, 3 января, обнаружили мазутное пятно диаметром около полутора метров. К утечке нефти привели сразу несколько аварий с российскими танкерами в Черном море 15 декабря 2024 года.

Профильные службы ведут мониторинг ситуации. Об этом сообщил назначенный Москвой глава аннексированного региона Михаил Развожаев, передает 24 Канал.

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Как россияне ликвидируют последствия аварии

По словам Развожаева, спасатели уже занимаются сбором мазутного пятна у входа в Балаклавскую бухту. Также в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега обнаружены вымазанные мазутом птицы.

Накануне россияне назвали "точное количество поврежденных емкостей" в затонувших судах "Волгонефти" – 4 танка. Объем нефтепродуктов, попавших в море, – около 2,4 тысячи тонн.

Это значительно меньше первоначальной оценки со слов капитанов танкеров. Более того, российское ведомство заявило, что это первая в мире авария с "тяжелым" мазутом марки М100.

Такой мазут застывает при температуре +25 градусов Цельсия, по плотности почти как вода и тяжелее, и, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а идет на дно или плавает в толще воды,

– написали там.

Россияне отмечают, что в мире пока не существует эффективных технологий для удаления мазута из толщи воды. Основным методом остается сбор загрязнений с береговой линии после их вынесения в прибрежную зону.

К слову, 28 декабря 2024 года оккупационная администрация аннексированного Крыма сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации на полуострове из-за последствий аварий судов "Волгонефти".

Как мазут навредит экосистеме

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины оценило ущерб для экосистемы Черного моря на более 14 миллиардов долларов по приблизительным подсчетам.

У Greenpeace Украина выразили сомнения, что Россия будет ликвидировать последствия катастрофы или предоставит доступ к информации о ней.

Зона загрязнения распространилась на десятки километров, на побережье Черного моря уже нашли более десяти мертвых дельфинов. Азовки были полностью в мазуте, им забило дыхательные пути.

Представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сделал прогноз, что следующим летом россияне будут лежать "среди луж нефти" на побережье и "переступать через черные пятна и мертвую фауну".