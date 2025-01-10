Мазут вытекал, а Путин тормозил: в МИД прокомментировали реакцию диктатора на аварию танкеров

Авария российских танкеров в декабре 2024 года вызвала вылив мазута в Черном море. В МИД объяснили, почему на катастрофу Путин отреагировал с опозданием.

Так, только после 25 дней с момента катастрофы, 9 января глава Кремля прокомментировал ее, назвав одним из самых серьезных вызовов в области экологии за последние годы. Также диктатор поручил создать штаб для преодоления последствий этого бедствия, передает 24 Канал со ссылкой на брифинг представителя МИД Георгия Тихого.

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Заторможенная реакция Путина

По словам Тихого, с 15 по 31 декабря утечка нефтепродуктов в море продолжалась, и российские власти не принимали никаких действенных мер для ликвидации катастрофы. Лишь после того, как масштабы стали слишком очевидными для сокрытия, российское руководство начало демонстрировать обеспокоенность и бурную деятельность.

Дипломат подчеркнул, что авария вражеских танкеров в Керченском проливе подтверждает неспособность России соблюдать безопасность судоходства". Эта трагедия – прямое следствие российской агрессии против Украины.

Тихий заметил, что "теневой флот" страны-агрессора не только приносит ей миллиарды долларов дохода, но и повышает риск подобных экологических несчастий. Поэтому представитель МИД обратился к союзникам усилить санкционные ограничения в отношении операторов "теневого флота" Кремля.

По словам биолога, мазут, который распространяется в результате аварии российских танкеров в Керченском проливе, представляет серьезную угрозу для одесского побережья. Пятна мазута могут достичь Одесской области уже к середине января.