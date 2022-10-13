Истребитель ВСУ, сбивший 5 "шахидов" и 2 ракеты, потерпел аварию возле Винницы: пилот катапультировался

Украинский пилот 12 октября сбил 5 российских дронов-камикадзе. Однако, к сожалению, истребитель потерпел крушение, поэтому боец был вынужден катапультироваться.

В частности, пилот ликвидировал вражеские беспилотники в Винницкой области. Об этих дронах-камикадзе примерно в 17:30 сообщал глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

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Украинский пилот сбил 5 "шахидов"

Приблизительно в 21:00 истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных сил потерпел крушение возле Винницы.

Летчик успешно катапультировался, чувствует себя хорошо. Он выполнял боевое задание по уничтожению над Виннитчиной вражеских дронов-камикадзе Shahed-136,

– рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Всего 12 октября пилот уничтожил 5 "шахидов":

3 – на юге Украины,

2 – над Винницей.

Накануне, во время массированного российского ракетного обстрела, он также сбил две крылатые ракеты оккупантов.

"По неустановленным техническим причинам летчик начал терять управление машиной, но сделал все возможное, чтобы увести самолет подальше от Винницы, и катапультировался. Причины аварии устанавливаются", – говорится в сообщении.

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту звания Героя Украины.

Примечательно, что на эту новость также обратили внимание российские пропагандисты. Однако они начали традиционно врать – мол, пилот погиб.

Однако россияне в очередной раз остались в дураках – они опубликовали скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ, криво переведенного на русский, а под ним разместили свою искаженную интерпретацию.

Что известно об иранских дронах-камикадзе Дрон-камикадзе Shahed-136 – тип беспилотных летательных аппаратов с боевой частью. Они способны в режиме ожидания длительное время находиться в воздухе в районе цели и оперативно атаковать после получения команды от оператора. Размах крыльев Shahed-136 составляет 2,5 метра. Он имеет дальность полета от тысячи километров и боевую часть массой от 40 до 50 кг.

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