В Берлине на скорости разбился BMW на украинских номерах: жуткие кадры

В Берлине, в среду, 29 мая, разбился BMW на украинских номерах. Он на скорости влетел в бетонную стену и вспыхнул.

Прохожие пытались спасти водителя и пассажиров, которые оказались в огненной ловушке. Последствия ДТП также устраняли 60 спасателей.

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Полиция назвала причиной аварии "одиночную гонку"

Как сообщили в полиции и пожарной службе, автомобиль летел на бешеной скорости. Его развернуло на 180 градусов, а потом он протаранил бетонную стену возле Храма-памятника и загорелся. Инцидент произошел в районе Шарлоттенбург в западной части Берлина.

В аварии погибла женщина. Еще три человека получили тяжелые травмы, двое из них находятся в критическом состоянии. По уточнению Мorgenpost, в салоне были две женщины и двое мужчин 20, 25 и 27 лет.

Спасатели рассказали, что самостоятельно спастись удалось лишь одному пассажиру. Других пришлось вытаскивать из искореженной машины.

Легкие травмы получили также пятеро очевидцев аварии, которые еще до прибытия спасателей пытались оказать первую помощь пострадавшим. В больницу также доставили двух полицейских, которые надышались дыма.

Полицейские подтвердили, что BMW был на украинских номерах и назвали причиной аварии "одиночную гонку", то есть огромную скорость, с которой авто мчалось через Шарлоттенбург. Кроме того, полиция хочет тщательно осмотреть ремни безопасности обломков автомобиля. Возможно, участники ДТП не были пристегнуты.

В Берлине разбился автомобиль на украинских номерах / Фото Morris Pudwell

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