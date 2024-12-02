В BMW, которое совершило жуткую аварию в Днепре, находились парни 17 и 19 лет

В воскресенье, 1 декабря, страшная трагедия произошла в Днепре. Там возле остановки общественного транспорта BMW влетел в Ford.

В аварии погибла 10-летняя пассажирка Ford, также еще четыре человека получили ранения, среди них – две девочки-подростки, которые находятся в тяжелом состоянии в реанимации, передает 24 Канал со ссылкой на Информатор.

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Предварительно, виновник аварии – 19-летний парень

Как рассказала пресс-секретарь областной полиции Анна Старчевская, за рулем BMW был парень 2005 года рождения. Он врезался в Ford, совершавший манёвр разворота.

Водителя BMW задержали. Решается вопрос об объявлении ему подозрения. Кроме того, продолжается экспертиза, которая должна установить точную информацию о том, кто именно находился за рулем. Известно, что в BMW на момент ДТП находился еще пассажир 2007 года рождения. Предварительно, оба парня были трезвыми.

К слову, в 17-летнем пассажире автомобиля пользователи сети узнали Арсения Бессонова, который летом этого года на BMW сбил двух девушек на переходе возле ЦУМа в Днепре. Пострадавших госпитализировали в больницу. На водителя составили административные протоколы, а уголовной ответственности он избежал.

Напомним, что в Харькове 19-летнего водителя приговорили к 8 годам заключения за ДТП, которое он совершил, когда ему было 16.