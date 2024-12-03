Смертельное ДТП в Днепре: 19-летнего подозреваемого взяли под стражу

Вечером 1 декабря на Набережной Заводской в Днепре произошла смертельная авария. В результате трагедии погибла 10-летняя девочка, а еще четыре человека, включая детей, получили травмы.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Днепр". Суд избрал меру пресечения 19-летнему подозреваемому в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Читайте также В Днепре BMW на большой скорости столкнулся с Ford: погибла 10-летняя девочка

Рассмотрение дела в суде

В Днепре 3 декабря состоялось судебное заседание, на котором подозреваемому 19-летнему водителю BMW избрали меру пресечения. Во время слушания адвокат обвиняемого ходатайствовал о переносе заседания, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Свою вину подозреваемый не признает и отказывается комментировать, находился ли за рулем в момент аварии. По словам адвоката со стороны потерпевших, есть риск, что несовершеннолетний пассажир BMW, которому также сообщили о подозрении, может покинуть территорию Украины.

Как стало известно, парень уже был ранее судим. Сейчас следователи продолжают рассматривать все обстоятельства ДТП, чтобы установить точную причину трагедии.

ДТП на Набережной Заводской: как все было

По предварительной информации полиции, водитель автомобиля BMW вблизи остановки "Детский комбинат" столкнулся с Ford, который выполнял маневр разворота.

В результате удара на месте происшествия погибла 10-летняя пассажирка Ford. Водитель этого авто и трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, получили травмы и были госпитализированы.

Водителя BMW задержали, а полиция открыла уголовное производство.