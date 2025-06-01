В России обвалился еще один мост: поезд упал на автомобильную дорогу, есть пострадавшие

Ночью воскресенья, 1 июня, в Курской области во время движения грузового локомотива обвалился мост. Часть поезда упала вниз на автомобильную дорогу.

Об этом пишут пропагандистские СМИ со ссылкой на власти региона, передает 24 Канал. Это второй подобный инцидент в России за сутки.

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Что известно об инциденте

Чрезвычайное происшествие случилось около 2:21 по местному времени на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка в Курской области.

Из-за обвала моста часть поезда упала вниз на автомобильную дорогу. Началось возгорание тепловоза, которое якобы оперативно локализовали.

По предварительной информации, это произошло из-за подрыва – самодельное взрывное устройство могли заложить в конструкцию моста.

В Курской области упал мост с поездом: смотрите фото

Известно о 3 пострадавших в состоянии средней степени тяжести. По предварительной информации, у одного из машинистов ранения ног – всю бригаду доставили в больницу.

Напомним, накануне в Брянской области России автомобильный мост упал на пассажирский поезд с маршрутом Москва – Климово. С рельсов сошли 4 вагона, погибло 7 человек, ранены – еще 44.