В Румынии перевернулась туристическая лодка: погибли 4 человека, среди них ребенок

Вечером понедельника, 28 июля, трагедия произошла вблизи города Сулина в Румынии. Во время шторма перевернулась туристическая лодка с 14 пассажирами на борту

Среди погибших – ребенок. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Adevărul.

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Что известно об аварии в Румынии?

Инцидент произошел в заливе Мусура, где Дунай впадает в Черное море. В частности, в спасательных мероприятиях приняло участие судно пограничной службы.

Самостоятельно добрались до берега 6 человек, имевших спасательные жилеты, еще 4 людей удалось достать из воды. К сожалению, известно о 4 погибших, среди которых – ребенок.

Напомним, 27 – 28 июля Румынская Буковина страдала от непогоды, для ликвидации последствий привлекли даже вертолеты. Из-за наводнения из соседних с Украиной и Молдовой регионов пришлось эвакуировать почти 900 человек. Известно о по меньшей мере 1 погибшем в уезде Сучава.

Кроме того, накануне в Румынии бушевал ураган, который повалил десятки деревьев. В результате непогоды в городе Отопень погибла 49-летняя женщина – в ее дом влетел обломок крыши из соседнего здания.