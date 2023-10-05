Всех жертв жуткой аварии возле Венеции идентифицировали: количество украинцев очень выросло
5 октября 2023, 01:49Читати новину українською
Источник:TGR
У Венеции 3 октября пассажирский автобус упал с моста. Вечером на следующий день появилась информация о том, что все жертвы были идентифицированы.
Авария унесла жизни 21 человека. В частности, погиб 40-летний водитель-итальянец.
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Всех жертв крушения идентифицировали
Префект Венеции Микеле ди Бари объявил, что все жертвы автобусной аварии идентифицированы. ДТП унесло жизнь:
- 9 украинцев,
- 4 румынов,
- 3 немцев,
- 1 итальянца (водитель),
- 1 хорвата,
- 2 португальцев,
- 1 южноафриканца.
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Кратко о смертельной аварии возле Венеции
- Возле Венеции вечером 3 октября пассажирский автобус пролетел 10 метров через путепровод, упал вниз и загорелся.
- Автобус не был рейсовым. Его арендовал кемпинг "Hu Venezia", принимавший иностранных туристов в соседнем городе Маргера.
- Пожарный, работавший на месте аварии, отметил, что в результате инцидента есть много погибших. Сразу после автокатастрофы полиция огородила место ДТП и никого не пускала. Также туда прибыли 50 машин скорой для помощи пострадавшим.
- За рулем автобуса находился 40-летний Альберто Риццотто. Он был сотрудником компании Martini Bus, арендовавшей транспортное средство у компании La Linea. Также у нее был контракт на перевозку туристов в Венеции.
- Кроме 21 погибшего, 18 человек получили травмы разной степени тяжести. Состояние 5 пострадавших медики оценивают как тяжелое. Среди пострадавших также есть дети.
- Полиция расследует трагедию. Среди версий – болезнь водителя или неправильный маневр на месте ремонта дороги.