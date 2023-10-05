Всех жертв жуткой аварии возле Венеции идентифицировали: количество украинцев очень выросло

У Венеции 3 октября пассажирский автобус упал с моста. Вечером на следующий день появилась информация о том, что все жертвы были идентифицированы.

Авария унесла жизни 21 человека. В частности, погиб 40-летний водитель-итальянец.

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Всех жертв крушения идентифицировали

Префект Венеции Микеле ди Бари объявил, что все жертвы автобусной аварии идентифицированы. ДТП унесло жизнь:

9 украинцев,

4 румынов,

3 немцев,

1 итальянца (водитель),

1 хорвата,

2 португальцев,

1 южноафриканца.

Префектура Венеции совместно с гражданской защитой активировала электронную почту и телефон для поддержки родственников пострадавших. Любые запросы о размещении людей за пределами региона Венето можно посылать по электронной почте prisemergenza@comune.venezia.it или позвонить по телефону 0412747070.

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Кратко о смертельной аварии возле Венеции