Не терроризм: мужчине, который протаранил толпу в Ванкувере, объявили обвинение

В Ванкувере в субботу, 26 апреля, мужчина въехал на автомобиле в толпу, которая стояла на филиппинском уличном фестивале. В результате этого погибли по меньшей мере 11 человек. Мужчину, который совершил нападение уже задержали, правоохранители предъявили ему обвинения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Полиция назвала трагедию "самым черным днем" в истории города.

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Полиция расследует обстоятельства аварии в Ванкувере

Присутствующие на филиппинском фестивале помогли полицейским преследовать виновника трагедии и задержать его. Известно, что аварию совершил 30-летний житель Ванкувера Кай-Джи Адам Ло. Мужчину арестовали на месте. Нападающий, вероятно, имел проблемы с психическим здоровьем.

Сейчас Кай-Джи Адам находится под стражей. Мужчина получил обвинения по восьми пунктам, суд признал, что водитель совершил массовое убийство, въехав в толпу на уличном фестивале.

Как сообщили в полиции, в результате аварии погибли люди от 5 до 65 лет. Еще несколько десятков посетителей имеют ранения, некоторые из них – в критическом состоянии.

Пока точно неизвестны мотивы Кая-Джи Адама. Однако полиция считает, что это был не террористический акт.

Похоже, что психическое здоровье является основной проблемой,

– отметил мэр Ванкувера Кен Сим.

В Ванкувере на всех городских зданиях приспустили канадский флаг, чтобы почтить память жертв нападения.

Напомним, мероприятие в городе было организовано как праздник культуры и разнообразия, люди отмечали День Лапу Лапу – ежегодный фестиваль, который организовывает филиппинская община Британской Колумбии. После 20:00 по местному времени мужчина на черном внедорожнике Audi въехал в большую толпу. Водитель был в машине один.

Вдоль улицы стояли грузовики с едой, на сцене выступали артисты, дети и взрослые радовались празднику. Однако празднование закончилось ужасно – после аварии на улице было куча убитых и раненых. Инцидент всколыхнул чувство безопасности жителей города.

К слову, нападение на гражданских людей произошло накануне выборов, которые будут проходить в понедельник. Очевидцы, которые присутствовали на уличном празднике, описывали сцены хаоса. Журналист из Торонто Крис Пангилинан рассказал, что то, что произошло, было ужасным.

Водитель просто нажал на педаль и врезался в сотни людей. Это было похоже на то, как видишь удар мяча для боулинга – все кегли и все кегли взлетели в воздух. Это было похоже на зону боевых действий... По всей земле были тела,

– сказал он.

После трагедии внедорожник с разбитой передней частью стоял посреди дороги с открытыми дверями со стороны водителя, полицейские его осматривали.

Организаторы уличного фестиваля, общественная группа под названием Filipino BC, написали в Instagram, что выражают соболезнования и испытывают глубокую боль, вызванную этой нелепой трагедией.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что погибшие в ДТП "не будут забыты" и что филиппинским дипломатам и сотрудникам в Ванкувере поручили оказать помощь всем, кто пострадал из-за инцидента.