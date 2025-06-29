Жуткая авария в Хмельницкой области: есть пострадавшие и жертвы, среди них – ребенок

На Хмельнитчине произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, среди них – ребенок. Трагедия случилась 29 июня вблизи села Ямполь Шепетовского района.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Смотрите также Авария автобуса с украинцами в Румынии: в МИД рассказали об обстоятельствах и пострадавших

Что известно о смертельном ДТП в Хмельницкой области

Автомобиль Renault Kangoo и грузовик MAN 29 июня столкнулись вблизи села Ямполь Шепетовского района, что в Хмельницкой области.

Смертельное ДТП в Хмельницкой области / Фото ГСЧС

Спасатели деблокировали тела погибших и помогли медикам транспортировать травмированных. В результате аварии погибли водитель легковушки (1976 года рождения) и пассажир (2013 года рождения). Еще три человека, в частности несовершеннолетний, госпитализированы,

– говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства ДТП остаются неизвестными, их устанавливают правоохранители.

Напомним, что в ночь на 29 июня в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и грузовика MAN. В результате аварии погиб мужчина, тело которого пришлось вырезать из салона автомобиля.