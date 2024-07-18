Водителю маршрутки стало плохо за рулем, он умер в больнице: новые данные о ДТП во Львове

Во Львове утром 18 июля произошла авария на проспекте Красной Калины. Водитель маршрутки врезался в легковые машины, которые ехали в попутном направлении.

В полиции рассказали, что авария произошла ориентировочно в 10:00 18 июля. Водитель автобуса потерял управление.

Смотрите также По меньшей мере 4 погибших: возле Львова столкнулись автобус и автоцистерна

Что известно об аварии во Львове

Как предварительно установили правоохранители, водителю маршрутного автобуса "БАЗ" 64-летнему жителю Львовского района, во время движения стало плохо, в результате чего он потерял управление транспортным средством. Неуправляемый автобус столкнулся с легковушками КИА и Skoda, которые двигались в попутном направлении,

– рассказали в полиции.

К сожалению, дальше в результате аварии:

Skoda перевернулась,

после этого – Skoda столкнулась с автомобилем BMW, водитель которого остановилась перед пешеходным переходом,

дальше автобус продолжил движение и выехал на обочину, где наехал на электроопору.

Во Львове произошла авария с участием нескольких машин

По данным полиции, девять человек получили ранения. Правоохранители сообщали, что они устанавливали обстоятельства ДТП, уточняли личные пострадавших и собирали вещественные доказательства.

Водитель скончался в больнице

Львовский городской совет в 17:49 18 июля сообщил, что в больнице от травм скончался 60-летний водитель, который был за рулем маршрутки.

Редакция 24 Канала искренне сочувствует родным умершего мужчины.

Управление здравоохранения Львова сообщило, что в больницу святого Луки госпитализировали 6 пострадавших в результате аварии. Дома лечится женщина, у которой травмировано правое плечо и бедро, ушиб грудной клетки.