Во Львове столкнулись два автомобиля, один из них наехал на 21-летнюю девушку: она в тяжелом состоянии

Во Львове на перекрестке улиц Шота Руставели и Костомарова столкнулись два автомобиля. Один из них выехал на остановку общественного транспорта и наехал на 21-летнюю львовянку.

Инцидент произошел в среду, 21 мая, около 21:10. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области и Львовский городской совет.

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Что известно об инциденте

Правоохранители сообщили, что на перекрестке улиц Шота Руставели столкнулись автомобили "Toyota Camry", которым управлял 45-летний львовянин, и "Volkswagen Eos". Последний под управлением 25-летнего львовянина по инерции выехал на остановку общественного транспорта.

В результате автомобиль наехал на 21-летнюю жительницу Львова. Девушку госпитализировали в реанимацию. В пресс-службе Львовского городского совета сообщили, что 21-летняя львовянка сейчас в тяжелом состоянии. Согласно обнародованной информации, девушку доставили в больницу святого Луки.

Девушка поступила с тяжелой сочетанной травмой: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и множественные переломы. Ее прооперировали, установив аппарат внешней фиксации на левую ногу. Сейчас она в тяжелом состоянии в реанимации, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких,

– говорится в сообщении.

Сейчас открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения Известно, что санкция соответствующей статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

К слову, в Ковеле в пятницу, 16 мая произошла авария. В результате ДТП пострадали 8 человек, среди них 2 водителей транспортных средств. Следователи начали уголовное производство по статье 286 УКУ. Во время досудебного расследования будут выяснены все обстоятельства ДТП.