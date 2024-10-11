3 жертв и 34 травмированных: в полиции установили предварительную причину масштабного ДТП на Львовщине

Утром 11 октября на Львовщине произошло масштабное ДТП. В результате аварии погибли три человека и еще 34 травмированы.

Правоохранители установили предварительную причину ужасного ДТП. Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Смотрите также Жуткое ДТП на Львовщине: есть жертвы и пострадавшие, среди них – дети

Причина ДТП на Львовщине

По данным полиции, ДТП произошло в пятницу, 11 октября, в 06:25 на автодороге "Киев-Чоп" возле села Чишки.

Предварительно известно, что водитель грузовика Renault выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter, после чего столкнулся с легковым автомобилем Skoda и пассажирским автобусом Plaxton Elite,

– говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что за рулем грузовика находился 25-летний житель Харьковской области. Микроавтобусом управлял 66-летний житель Львовского района, легковушкой – житель Дрогобычского района в возрасте 19 лет, автобусом – 35-летний житель города Хмельницкий.

По состоянию на 16:40 известно, что от полученных травм погиб водитель грузовика, его пассажир – 28-летний житель Харькова и второй водитель автобуса в возрасте 49 лет. Отмечается, что телесные повреждения получили 34 человека – жители Одесской и Харьковской областей, из них – 4 детей в возрасте 5, 7, 13 и 16 лет, а также 4 иностранцев.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами УКУ.

В полиции отметили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. Продолжается досудебное расследование.

ДТП на Львовщине: смотрите видео