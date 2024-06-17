Съехал в кювет: на Закарпатье во время движения перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие
Источник:Полиция Закарпатской области
На Закарпатье во время перевозки пассажиров перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии, к сожалению, есть травмированные.
Об этом сообщила полиция Закарпатской области. Известно, что инцидент произошел в селе Симер Ужгородского района.
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Что известно об аварии
Правоохранители рассказали, что утром, 17 июня, к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса. Происшествие произошло в селе Симер Ужгородского района.
Отмечается, что по вызову сразу выехали сотрудники следственно-оперативной группы местного отделения полиции.
Как выяснилось, 69-летний водитель автобуса марки "IVAN" не справился с управлением во время выезда из Полянской Гуты в направлении Ужгорода. В населенном пункте Симер мужчина допустил съезд в кювет, где автобус перевернулся на бок.
В результате аварии за медицинской помощью обратилось 11 пассажиров автобуса. Значительные травмы зафиксированы у трех из них – 46 и 60-летние женщины, а также 17-летняя девушка,
– говорится в сообщении.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Сейчас продолжается досудебное расследование.
На Закарпатье перевернулся автобус с пассажирами / Фото полиция Закарпатской области
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