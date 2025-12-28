В российском городе с рельсов сошел грузовой поезд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российского перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
К чему привела авария в России?
По данным компании-перевозчика, задерживаются по меньшей мере семь поездов крымского направления. В частности, поезда Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Симферополь опаздывают от одного до трех часов. Поезда из Крыма в Москву и Санкт-Петербург задерживаются на 2 – 4,5 часа.
Россияне отмечают, что время задержки может меняться. Всего из-за аварии в России задерживаются около 20 поездов.
Российская прокуратура сообщила, что проверяет инцидент. В результате него якобы никто не пострадал.
Ранее компания отмечала, что железнодорожное сообщение России с временно оккупированным Крымом было наиболее распространено. В частности, это связано с ограничениями и запретами на Крымском мосту.
Недавние аварии связаны с Россией
В Ивановской области России разбился самолет Ан-22. Воздушное судно начало распадаться еще в небе. В результате авиакатастрофы погибли все люди на борту.
В Судане также упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Все члены экипажа погибли. Предварительно, авария произошла из-за технической неисправности при заходе на посадку.