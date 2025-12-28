Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, какие последствия атаки по военным объектам россиян на Крымском полуострове. Ранее дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ атаковали на аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму два российских самолета Су-27.

Почему Украина атакует российское ПВО именно в Крыму?

Свитан отметил, что основная задача ударов ГУР – уменьшить плотность вражеской противовоздушной обороны, в частности в российских тылах. Оптимальный механизм ее уменьшения в тылах – найти какую-то площадку, которую россияне прежде всего 100% будут перекрывать радиолокаторами или зенитно-ракетными комплексами. Это Крым, в частности, Крымский мост, и Москва.

Однако до Москвы – расстояние в 500 километров над сушей и до нее трудно достать, потому что россияне могут отминусовать все, что туда летит. Там, по словам военного эксперту, у противника мощная, многослойная противовоздушная оборона.

"В то же время вокруг Крыма сотни километров воды, поэтому заходя со стороны Черного моря, можно идти на предельно малых высотах под радиогоризонтом россиян. А они сейчас боятся выходить вертолетами и самолетами на перехват украинских беспилотников, даже если их замечают", – объяснил он.

К слову. Спецподразделение ГУР "Призраки" 13 декабря поразили две радиолокационные станции врага в Крыму. Под ударом оказались РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" и станция 96Л6. По результатам операции, разведчики ликвидировали обе российские радиолокационные станции.

ГУР уже отминусовали, как заметил полковник ВСУ в запасе, не один борт вертолетов и истребителей с помощью БЭКов, которые несут на себе ракеты зенитно-ракетного комплекса. Россияне уже приучились бояться сбивать наши дроны, и беспилотники, в частности БЭКи, в достаточном количестве преподносят в качестве миниавианосцев БпЛА непосредственно к береговой границе.

Средствами поражения оперативного уровня можно минусовать сколько угодно. Россияне ежедневно привозят в Крым средства со всей России, при этом уменьшая плотность ПВО в центральных областях. А дальше можно идти на Волгоград, Саратов, Майкоп, потому что зенитно-ракетные комплексы и локаторы, которые там стояли, перебросили в Крым,

– отметил Роман Свитан.

Поэтому сейчас украинские спецслужбы занялись в Крыму ликвидацией локаторов радиотехнических войск России. В течение 2025 года, по словам военного эксперта, ГУР и СБУ отминусовали около 500 локаторов в оккупированном Крыму, и это серьезный ущерб для ПВО России.

Что известно об атаке ГУР на Крым накануне Рождества?