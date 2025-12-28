Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, які наслідки атаки по військових об'єктах росіян на Кримському півострові. Раніше далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували на аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму два російські літаки Су-27.

Чому Україна атакує російське ППО саме у Криму?

Світан наголосив, що основне завдання ударів ГУР – зменшити щільність ворожої протиповітряної оборони, зокрема у російських тилах. Оптимальний механізм її зменшення у тилах – знайти якийсь майданчик, який росіяни насамперед 100% будуть перекривати радіолокаторами або зенітно-ракетними комплексами. Це Крим, зокрема, Кримський міст, та Москва.

Однак до Москви – відстань у 500 кілометрів над сушею і до неї важко дістати, тому що росіяни можуть відмінусовати все, що туди летить. Там, за словами військового експерта, у противника потужна, багатошарова протиповітряна оборона.

"Водночас довкола Криму сотні кілометрів води, тому заходячи з боку Чорного моря можна йти на гранично малих висотах під радіогоризонтом росіян. А вони зараз бояться виходити вертольотами та літаками на перехоплення українських безпілотників, навіть якщо їх помічають", – пояснив він.

До слова. Спецпідрозділ ГУР "Примари" 13 грудня уразили дві радіолокаційні станції ворога у Криму. Під ударом опинилися РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" та станція 96Л6. За результатами операції, розвідники ліквідували обидві російські радіолокаційні станції.

ГУР вже відмінусовали, як зауважив полковник ЗСУ в запасі, не один борт гелікоптерів та винищувачів за допомогою БЕКів, які несуть на собі ракети зенітно-ракетного комплексу. Росіяни вже привчилися боятися збивати наші дрони, і безпілотники, зокрема БЕКі, у достатній кількості підносять у якості мініавіаносців БпЛА безпосередньо до берегової межі.

Засобами ураження оперативного рівня можна мінусовати скільки завгодно. Росіяни щодня привозять до Криму засоби зі всієї Росії, при цьому зменшуючи щільність ППО у центральних областях. А далі можна йти на Волгоград, Саратов, Майкоп, тому що зенітно-ракетні комплекси та локатори, які там стояли, перекинули до Криму,

– наголосив Роман Світан.

Тому зараз українські спецслужби зайнялися у Криму ліквідацією локаторів радіотехнічних військ Росії. Впродовж 2025 року, за словами військового експерта, ГУР та СБУ відмінусовали близько 500 локаторів в окупованому Криму, і це серйозна шкода для ППО Росії.

