Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, які наслідки атаки по військових об'єктах росіян на Кримському півострові. Раніше далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували на аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму два російські літаки Су-27.
До теми "Мінус" потяг, РЕБ і нафтобаза: ССО успішно атакували ворожі об'єкти на ТОТ
Чому Україна атакує російське ППО саме у Криму?
Світан наголосив, що основне завдання ударів ГУР – зменшити щільність ворожої протиповітряної оборони, зокрема у російських тилах. Оптимальний механізм її зменшення у тилах – знайти якийсь майданчик, який росіяни насамперед 100% будуть перекривати радіолокаторами або зенітно-ракетними комплексами. Це Крим, зокрема, Кримський міст, та Москва.
Однак до Москви – відстань у 500 кілометрів над сушею і до неї важко дістати, тому що росіяни можуть відмінусовати все, що туди летить. Там, за словами військового експерта, у противника потужна, багатошарова протиповітряна оборона.
"Водночас довкола Криму сотні кілометрів води, тому заходячи з боку Чорного моря можна йти на гранично малих висотах під радіогоризонтом росіян. А вони зараз бояться виходити вертольотами та літаками на перехоплення українських безпілотників, навіть якщо їх помічають", – пояснив він.
До слова. Спецпідрозділ ГУР "Примари" 13 грудня уразили дві радіолокаційні станції ворога у Криму. Під ударом опинилися РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" та станція 96Л6. За результатами операції, розвідники ліквідували обидві російські радіолокаційні станції.
ГУР вже відмінусовали, як зауважив полковник ЗСУ в запасі, не один борт гелікоптерів та винищувачів за допомогою БЕКів, які несуть на собі ракети зенітно-ракетного комплексу. Росіяни вже привчилися боятися збивати наші дрони, і безпілотники, зокрема БЕКі, у достатній кількості підносять у якості мініавіаносців БпЛА безпосередньо до берегової межі.
Засобами ураження оперативного рівня можна мінусовати скільки завгодно. Росіяни щодня привозять до Криму засоби зі всієї Росії, при цьому зменшуючи щільність ППО у центральних областях. А далі можна йти на Волгоград, Саратов, Майкоп, тому що зенітно-ракетні комплекси та локатори, які там стояли, перекинули до Криму,
– наголосив Роман Світан.
Тому зараз українські спецслужби зайнялися у Криму ліквідацією локаторів радіотехнічних військ Росії. Впродовж 2025 року, за словами військового експерта, ГУР та СБУ відмінусовали близько 500 локаторів в окупованому Криму, і це серйозна шкода для ППО Росії.
Що відомо про атаку ГУР на Крим напередодні Різдва?
У ГУР повідомили, що спецпідрозділ "Примари" завдав успішного удару по російських засобах протиповітряної оборони та інших цілях на території тимчасово окупованого Криму.
Бійці ГУР уразили низку дороговартісних цілей росіян. Йдеться про пускову установку комплексу С-300В; радіолокаційну систему РСП-6М2; командно-штабну машину "Редут-221" зі складу ЗРК "Бук-М3"; станцію радіолокації РПН 9С36М зі складу ЗРК "Бук-М3".
Крім того, була атаковано захисній конструкції противника для озброєння і військової техніки.