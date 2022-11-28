У Львовской области вводят аварийные графики отключения света: плановые не действуют

После последней массированной ракетной атаки 23 ноября в Украине снова возникли серьезные проблемы с электроснабжением. В некоторых регионах возвращаются к аварийным графикам включения света.

В понедельник, 28 ноября, сообщили, что во Львовской области вводят аварийные отключения, охватывающие большинство потребителей. Пока графики не действуют.

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Графики отключений не действуют

В "Львовоблэнерго" отмечают, что Украине не удалось стабилизировать ситуацию с дефицитом мощности, поэтому во Львовской области продолжаются аварийные отключения в соответствии с объемами, определенными распоряжениями "Укрэнерго".

Графики отключений, которые были обнародованы ранее – сейчас не действуют. В то же время под аварийные отключения попадают большинство потребителей Львовщины, кроме объектов критической инфраструктуры.

В связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме из перечня критической инфраструктуры уже изъяты ряд объектов – такие как поликлиники, котельные, станции связи, учреждения юстиции и правоохранительные органы,

– говорится в сообщении.

Что известно об аварийных отключениях во Львовской области

Ориентировочно разовое отсутствие электроэнергии будет составлять 8 часов, далее в течение 4 часов свет будет. После этого снова ожидается отключение на 8 часов.

Украинцев призывают использовать электроэнергию только для самых необходимых нужд. Также просят не включать мощные приборы, без которых можно обойтись – духовки, пылесосы, бойлеры, посудомоечные машины и другие.

К сожалению, аналогичная ситуация с отключениями есть во многих регионах Украины. Пока это единственный вариант спасти украинскую энергосистему.

Глава Львовской военной администрации рассказал Максим Козицкий также отметил, что жителям области необходимо максимально экономно использовать электроэнергию.

Такие трудности не только во Львовской области, но и по всей Украине. Просьба не забывать, что наши энергетики круглосуточно работают над устранением проблем.

– заявил он.

Главное о последней массированной атаке 23 ноября

Российские оккупанты 23 ноября нанесли массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Следствием вражеских обстрелов стал блэкаут.

Захватчики выпустили около 70 ракет. В частности, "прилеты" зафиксировали в Киеве, Харькове, а также Львовской и Винницкой областях.

Из-за российских ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровненская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.

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