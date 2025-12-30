Аварийные отключения на Киевщине, Одесщине и в столице: когда их отменят
- Аварийные отключения действуют в Киеве, Киевской и Одесской областях из-за массированных атак на энергетику.
- Возвращение к плановым графикам отключений возможно только после восстановления поврежденных объектов и стабилизации ситуации.
Сейчас частично в Киеве, а также в Киевской и Одесской областях действуют аварийные отключения света. Их спрогнозировать трудно, что вызывает много неудобств.
В Укрэнерго сказали, когда возможно возвращение к плановым графикам, передает 24 Канал.
Когда отменят аварийные отключения в Киевской и Одесской областях?
В Укрэнерго объяснили, что массированные атаки на энергетику Киевской и Одесской областей в декабре имели общие черты.
Россияне били одновременно по объектам генерации и сетях передачи и распределения электроэнергии.
То есть повредили все звенья производства и доставки электроэнергии. Поэтому процесс ремонтов требует больше времени, чем это было после предыдущих атак. По каждому направлению есть свои трудности и свои сроки возвращения поврежденного оборудования в работу,
– рассказали энергетики.
Аварийные отключения ввели вынужденно, чтобы не перегружать сети и избежать масштабных аварий.
Ведь повреждения масштабные, а оборудование не в состоянии передать всю необходимую электроэнергию, чтобы выполнять почасовые графики.
"Поэтому пока не будут восстановлены объекты распределения и передачи электроэнергии, обеспечить прогнозируемость применения отключений физически невозможно", – отметили в Укрэнерго.
Энергетики круглосуточно работают, чтобы над восстановлением поврежденных объектов.
К прогнозируемым графикам можно будет вернуться только после стабилизации ситуации.
Новости энергетики
Сейчас наибольшие проблемы с электроснабжением в южных и прифронтовых регионах Украины.
Россия продолжает свои атаки. В частности, 28 декабря она обстреляла Херсонскую ТЭЦ, пострадала работница. Эта ТЭЦ обеспечивала теплом десятки тысяч квартир.
30 декабря в Украине продолжают действовать графики почасовых отключений. Энергетики прогнозируют, что и в новогоднюю ночь без графиков не обойдется.